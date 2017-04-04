Ощадбанк вернул все кредиты рефинансирования НБУ

Ощадбанк погасил все кредиты, полученные от Нацбанка, на общую сумму 20 млрд грн

Государственный Ощадбанк осуществил окончательное погашение кредитов, полученных от Национального банка Украины (НБУ) на условиях рефинансирования. Сегодня, 4 апреля, было проведено погашение остатка на сумму 2 млрд грн, сообщает пресс-служба банка.



С ноября 2008 по июнь 2014 гг. Ощадбанк получил кредиты рефинансирования от НБУ на общую сумму 19,9 млрд грн. Кредитные средства были направлены на финансирование в том числе государственных программ, которые сопровождал госбанк.



"В соответствии с графиком были погашены кредиты рефинансирования на сумму 2,5 млрд грн. Остальные задолженности - 17,4 млрд грн - возвращены досрочно, а именно 3,5 млрд грн - в 2015 году, 11,4 млрд грн - в 2016 году, 2,5 млрд грн - в 2017 году", - уточняет пресс-служба.



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