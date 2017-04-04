Ощадбанк вернул все кредиты рефинансирования НБУ
Государственный Ощадбанк осуществил окончательное погашение кредитов, полученных от Национального банка Украины (НБУ) на условиях рефинансирования. Сегодня, 4 апреля, было проведено погашение остатка на сумму 2 млрд грн, сообщает пресс-служба банка.
С ноября 2008 по июнь 2014 гг. Ощадбанк получил кредиты рефинансирования от НБУ на общую сумму 19,9 млрд грн. Кредитные средства были направлены на финансирование в том числе государственных программ, которые сопровождал госбанк.
"В соответствии с графиком были погашены кредиты рефинансирования на сумму 2,5 млрд грн. Остальные задолженности - 17,4 млрд грн - возвращены досрочно, а именно 3,5 млрд грн - в 2015 году, 11,4 млрд грн - в 2016 году, 2,5 млрд грн - в 2017 году", - уточняет пресс-служба.
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