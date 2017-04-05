НБУ ослабил гривню на 9 копеек

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 9 копеек

На 5 апреля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2711,8953 грн за $100;

2888,4397 грн за 100 евро;

4,7951 грн за 10 руб РФ.



На 4 апреля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2702,4639 грн за $100;

2881,0968 грн за 100 евро;

4,8138 грн за 10 руб РФ.





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