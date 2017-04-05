ЕБРР может стать акционером Ощадбанка
Европейский банк реконструкции и развития может стать одним из акционеров государственного Ощадбанка. Об этом в интервью LIGA.net рассказал управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.
"С Ощадбанком стратегия понятна. Планируется, что на приватизацию выставят примерно 50% этого банка. Но большой план предполагает вывод банка на первичное размещение, банк будет котироваться на бирже, станет понятным и прозрачным. В таком случае нам это интересно", - заявил Малиж.
Малиж также не стал отрицать, что ЕБРР при определенных условиях может стать акционером других госбанков.
"Это зависит от ситуации. К моменту, когда начнется поиск инвестора для ПриватБанка, мы посмотрим, какова будет цель, будет ли государство соблюдать все обязательства, которые оно на себя взяло", - подчеркнул Малиж.
По его словам, ЕБРР также не исключает покупку миноритарного пакета Укргазбанка.
Читайте также полную версию интервью с Франсисом Малижем.
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