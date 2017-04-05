Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В среду, 5 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 4,92 коп до 26,8515 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 6,87 коп - до 27,1600 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,97 грн, минимальный курс продажи - 26,95 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,37 коп и составляет 28,5090 грн, средний курс продажи вырос - на 7,33 коп до 29,0650 грн. Продать евро дороже можно за 28,7 грн, купить дешевле - за 28,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,6 коп составляет 4,441 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,0 коп до 4,856 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,72 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,8 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8515 27,1600 0,4441 0,4856 28,5090 29,0650 Медиана 26,8750 27,1500 0,4600 0,4850 28,5000 29,0750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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