Межбанк открылся котировками доллара 27,11/27,15
05.04.2017 10:34
В среду, 5 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,11/27,15 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4844/0,4857.
Торги по евро начались с котировок 28,9670/29,0097.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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