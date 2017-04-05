Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В среду, 5 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 4,73 коп до 26,8497 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 6,23 коп - до 27,1537 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,97 грн, минимальный курс продажи - 27,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7,00 коп и составляет 28,5153 грн, средний курс продажи вырос - на 5,97 коп до 29,0513 грн. Продать евро дороже можно за 28,7 грн, купить дешевле - за 28,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,6 коп составляет 4,472 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп до 4,839 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,72 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8497 27,1537 0,4472 0,4839 28,5153 29,0513 Медиана 26,8750 27,1500 0,4600 0,4830 28,5000 29,0500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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