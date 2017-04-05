НБУ изменил список банков-участников валютных интервенций

Регулятор определил список банков для участия в валютных интервенциях НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) определил перечень банков для участия во втором квартале в валютной интервенции регулятора по форме запроса относительно лучшего курса. О этом НБУ сообщает на официальном сайте.



"По критериям отбора банков для участия в такой форме валютной интервенции, которые вступили в силу с 6 января 2017 года, в запросе относительно лучшего курса смогут участвовать 20 банков, которые по итогам предыдущего квартала имеют лучший общий рейтинг среди банков-участников межбанковского рынка", - гласит сообщение.



Общий рейтинг рассчитывается на основе места банка в каждом из трех составляющих рейтингов, построенных за тремя прозрачными критериями:

объем операций банка по покупке и продаже иностранной валюты с другими субъектами рынка и НБУ (удельный вес места в этом рейтинге в расчете общего рейтинга составляет 50%);

объем операций банка с клиентами по покупке и продаже безналичной иностранной валюты (удельный вес места в этом рейтинге - 30%);

объем активов банка (удельный вес места в этом рейтинге - 20%).



По этому принципу в перечень банков-участников валютной интервенции во втором квартале вошли: Альфа-Банк, Банк инвестиций и сбережений, ВТБ Банк, Диамантбанк, ING, Креди Агриколь Банк, OTP, Ощадбанк, ПриватБанк, банк Пивденный, Проминвестбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк, Ситибанк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк, Укрсоцбанк.



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