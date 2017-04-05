НБУ через год закончит проверку руководства банков

Нацбанк обязался завершить проверку топ-менеджмента украинских финучреждения до конца апреля следующего года

Национальный банк Украины (НБУ) обязался через год завершить проверку руководства крупных банков. Об этом говорится в меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ), опубликованном на сайте Министерства финансов.



"До конца марта 2017 года НБУ представит Верховной Раде проект закона для преодоления законодательных пробелов, выявленных в результате оценивания. Ожидается, что Верховная Рада примет новый закон до конца июня", - гласит документ.



НБУ обещает принять обновленные или новые постановления, которые будут отражать результаты оценки, не позднее конца декабря 2017 года.



"НБУ при внешней поддержке до конца сентября 2017 года примет положение о минимальных организационных и функциональных условиях для эффективной системы управления рисками в банках; и до конца апреля 2018 года завершит свое оценивание коллективного соответствия правления и квалификации высшего руководства 10 крупнейших банков и, где возможно, предоставит инструкции банкам по исправлению ситуации в течение 90 дней", - указывает меморандум.



До конца июля 2018 года подобное оценивание будет завершено для следующих 10 крупнейших банков. Остальные банки пройдут оценку до конца апреля 2019 года в соответствии с календарем, согласованным с Фондом до конца сентября 2017 года.



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