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НБУ намерен со временем снять санкции с "дочек" российских банков

05.04.2017 16:56
В документах, прилагаемых к меморандуму с МВФ, говорится, что санкции с "дочек" российских банков, могут быть сняты
Фото: пресс-служба НБУ

Украина пообещала Международному валютному фонду (МВФ) ослабить санкции против банков с российским государственным капиталом. Об этом говорится в меморандуме между Украиной и МВФ, опубликованном на сайте Министерства финансов.

"Последние события вызвали мощную негативную общественную реакцию на деятельность в Украина государственных российских банков. Ради интересов национальной безопасности мы наложили ограничения на проведение операций этими банками со своими материнскими учреждениями и сообщили о таких мерах исполнительному совету МВФ в соответствии с решением No.144-(52/51)", - говорится в дополнительном письме о намерениях.

Это письмо 29 марта было отправлено в МВФ за подписью президента, премьер-министра, главы НБУ и министра финансов.

"Мы ослабим эти ограничения, как только ситуация с безопасностью позволит это сделать", - говорится в письме.

"Мы договорились обеспечить этим банкам доступ к необходимой поддержке ликвидности, включая экстренную поддержку ликвидности со стороны НБУ", - гласит документ.

Читайте также: Минфин обнародовал полный текст меморандума с МВФ

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Российская Федерация, Нацбанк, МВФ
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