НБУ намерен со временем снять санкции с "дочек" российских банков
Украина пообещала Международному валютному фонду (МВФ) ослабить санкции против банков с российским государственным капиталом. Об этом говорится в меморандуме между Украиной и МВФ, опубликованном на сайте Министерства финансов.
"Последние события вызвали мощную негативную общественную реакцию на деятельность в Украина государственных российских банков. Ради интересов национальной безопасности мы наложили ограничения на проведение операций этими банками со своими материнскими учреждениями и сообщили о таких мерах исполнительному совету МВФ в соответствии с решением No.144-(52/51)", - говорится в дополнительном письме о намерениях.
Это письмо 29 марта было отправлено в МВФ за подписью президента, премьер-министра, главы НБУ и министра финансов.
"Мы ослабим эти ограничения, как только ситуация с безопасностью позволит это сделать", - говорится в письме.
"Мы договорились обеспечить этим банкам доступ к необходимой поддержке ликвидности, включая экстренную поддержку ликвидности со стороны НБУ", - гласит документ.
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