К закрытию межбанка котировки доллара выросли до 27,16/27,20

В среду, 5 апреля, торги по доллару США открылись котировками 27,11/27,15, к закрытию котировки составили 27,16/27,20

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,11, максимальные - 27,16. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,15, максимальные - 27,20.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4844/0,4857 к закрытию котировки составили 0,4842/0,4853.

Торги по евро начались с котировок 28,9670/29,0097, к закрытию котировки составили 28,9579/28,9979.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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