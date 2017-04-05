 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.88  27.13   EUR:  28.57  29.07
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Установлены причастные к завладению вкладами в банке Хрещатик

05.04.2017 19:46
Полиция установила причастность 16 лиц к завладению средствами клиентов банка Хрещатик
Фото: Getty Images

Следственное управление ГУ Национальной полиции в городе Киеве установило причастность 16 должностных лиц к завладению средствами клиентов банка Хрещатик в сумме 50 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Четверо фигурантов производства пытались уйти от ответственности.

"Несколько лет следователи проводили досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1, 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины", - отмечает полиция.

Досудебное расследование в уголовном производстве закончено, обвинительный акт направлен в суд.

Национальный банк Украины признал неплатежеспособным банк Хрещатик 5 апреля. Ликвидация банка продлится до 5 июня 2018 года включительно.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Хрещатик Банк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров