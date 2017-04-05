Установлены причастные к завладению вкладами в банке Хрещатик
Следственное управление ГУ Национальной полиции в городе Киеве установило причастность 16 должностных лиц к завладению средствами клиентов банка Хрещатик в сумме 50 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Четверо фигурантов производства пытались уйти от ответственности.
"Несколько лет следователи проводили досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1, 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины", - отмечает полиция.
Досудебное расследование в уголовном производстве закончено, обвинительный акт направлен в суд.
Национальный банк Украины признал неплатежеспособным банк Хрещатик 5 апреля. Ликвидация банка продлится до 5 июня 2018 года включительно.
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