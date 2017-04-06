Как минимизировать риски в работе с контрагентами

О рисках и возможностях получения гарантии рассказывает заместитель председателя правления "Айбокс банка" Галина Хейло

На правах рекламы

Участие в государственных тендерах часто требует от компаний и предпринимателей финансовых гарантий. С появлением электронных торговых площадок этот вопрос стал еще более актуальным. Для того, чтобы стать участником электронной системы государственных закупок ProZorro, необходимо наличие электронной банковской гарантии. Сегодня банковскую гарантию могут получить все желающие - нужно лишь соответствовать установленным правилам.

О рисках и возможностях получения гарантии, ее стоимости и общих нюансах обслуживания рассказывает заместитель председателя правления "Айбокс банка" Галина Хейло.

- Зачем нужны банковские гарантии?

- Банковская гарантия - это инструмент безресурсного финансирования, своего рода финансовый платеж, отложенный во времени, который дает заказчику уверенность в том, что если клиент по каким-либо причинам нарушит условия сделки, банк выполнит платеж за клиента. Для клиента этот инструмент дает возможность работать по контрактам, не отвлекая собственный ресурс и не привлекая заемные достаточно дорогие средства для формирования депозита в качестве гарантии выполнения своих обязательств перед заказчиком.

- Какие риски чаще всего возникают при исполнении договоров между контрагентами?

- Самый главный риск на сегодня - это несвоевременная поставка товаров/услуг либо поставка услуг/товаров, которые не соответствуют заявленным бенефициаром стандартам качества. На сегодня, бизнес должен понимать, что своевременная поставка - это не только отгрузка товаров/услуг к месту назначения, а это еще и прохождение всех экспертиз в профильных структурах заказчика на предмет качества, комплектации, экспертиза новых товаров. Как правило, такая экспертиза проходит в несколько этапов - от изучения нормативной документации и эталонов - образцов до оформления акта экспертизы. Весь этот процесс очень трудоемкий и занимает довольно много времени. Зачастую, именно это время не закладывается бизнесом при согласовании с заказчиком сроков выполнения договоров. Соответственно, как для банка, так и для бизнеса наступает гарантийный случай за нарушение сроков выполнения договора.

- Как их минимизировать?

- Минимизация рисков приходит с опытом, как для клиента, так и для банка. Банк, в свою очередь, проводит детальный анализ финансовой и технической возможности клиента своевременно и качественно выполнить условия контракта, его репутацию, опыт работы на рынке, наличие у клиента собственных либо кредитных средств и т.д.

- Частный и корпоративный бизнес в Украине стал чаще требовать банковских гарантий от участников своих конкурсов?

- Еще присутствует определенный элемент непонимания этого инструмента среди участников рынка. Однако, современные тенденции говорят о том, что потребность в банковских гарантиях стабильно увеличивается.

- Что нужно для того, чтобы получить банковскую гарантию?

- Для предоставления банковской гарантии, банк, как правило, требует абсолютно стандартный пакет документов, который подается в банк только один раз при первичной идентификации клиента. Он включает в себя учредительные документы, финансовую отчетность, анкету и карточку образцов подписей уполномоченных лиц компании.

- Во сколько бизнесу обходится банковская гарантия?

- До 3% годовых от суммы гарантии. При заключении с клиентом генерального договора на предоставление гарантий - как правило, устанавливается индивидуальный тариф, исходя из объемов гарантийных услуг, которые банк предоставляет клиенту.

- В чем уникальность услуг "Айбокс банка"?

- Самое главное преимущество - быстрота в принятии решения о возможности выдачи гарантии - оформление гарантии возможно в течение 2-х часов с момента первичного обращения клиентов. Также у нас простой и понятный пакет документов, гибкая тарифная сетка в зависимости от объемов гарантийных услуг для клиента, электронный документооборот, что дает возможность "Айбокс банку" работать со всей Украиной, оформление гарантийного листа по форме заказчика.

Очень важным также является тот факт, банк зарекомендовал себя надежным партнером для основных бенефициаров Украины и они без колебаний принимают гарантии нашего банка, поскольку он всегда платит по своим обязательствам в случае возникновения гарантийного случая.

- Есть ли возможность получить гарантию без залога и под рассрочку платежа?

- Да. Как правило - если банк понимает бизнес клиента и требования заказчика к выполнению определенных услуг/поставки товаров и т.д., есть возможность работать без залога и под рассрочку платежа. Это абсолютно рабочие условия выдачи гарантий.