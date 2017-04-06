Курсы валют НБУ на 6.04.2017

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 4 копейки

На 6 апреля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2715,7009 грн за $100;

2899,8254 грн за 100 евро;

4,8587 грн за 10 руб РФ.



На 5 апреля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2711,8953 грн за $100;

2888,4397 грн за 100 евро;

4,7951 грн за 10 руб РФ.





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