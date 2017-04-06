Официальные курсы банковских металлов на 6.04.2017

Нацбанк Украины установил на 6 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 338322,02 грн;

серебро - 4958,87 грн;

платина - 260164,15 грн;

палладий - 218885,49 грн.

Напомним, на 5 апреля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 341061,51 грн;

серебро - 4973,62 грн;

платина - 257087,67 грн;

палладий - 216138,06 грн.

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