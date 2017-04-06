Глава НБУ: Я пишу заявление, а не подписываю

Сегодня под домом главы Нацбанка Валерии Гонтаревой прошла акция протеста

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева заявляет, что решение о ее отставке принимает президент и Верховная Рада. Об этом она заявила журналистам и участникам акции протеста под своим домом, передает Укринформ.

"Это вопрос к Верховной Раде и к президенту Украины. Я не знаю. Я пишу заявление об отставке, а не назначаю", - сказала Гонтарева, отвечая на вопрос относительно того, когда будет эта отставка.

Сегодня утром под домом главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой прошла акция протеста.

На странице Национального корпуса в Facebook сообщается, что Гонтарева заявила активисткам Национального корпуса, что идет писать заявление об отставке. "Только к активисткам Национального Корпуса вышла действующая глава НБУ Валерия Гонтарева, она без слов извинений, не давая нашим девушкам объяснений своих антиукраинских действий, заявила, что едет писать заявление об отставке", - сказано в сообщении.

О том, что глава НБУ уходит в отставку ранее заявила народный депутат от БПП Ирина Луценко, в НБУ эту информацию не подтвердили. Позже сама же Луценко опровергла свое заявление.