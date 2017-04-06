НБУ жалуется на бездействие полиции
Национальный банк Украины (НБУ) считает провокацией и называет давлением на политику регулятора акцию протеста, которая прошла сегодня, 6 апреля, у дома Валерии Гонтаревой. Об этом НБУ сообщает на официальной странице в Facebook.
"Эта очередная акция, участниками которой стали неизвестные молодые девушки и журналисты - всего до 20 человек, в том числе журналисты канала, связанного с экс-акционерами Приватбанка, является очередной попыткой осуществить давление на политику Национального банка и лично главу НБУ Валерию Гонтареву", - утверждает регулятор.
Нацбанк сообщает, что несколько молодых людей пытались помешать выезду на работу Гонтаревой и умышленно повредили принадлежащее ей имущество.
НБУ готовит соответствующее заявление о преступлении в правоохранительные органы и потребует принять меры в связи с тем, что Нацполиция проигнорировала вызов на место событий.
"Национальный банк всегда открыт к диалогу с общественностью и готов предоставить разъяснения и информацию в законный и конструктивный способ. Для этого участникам акций, которые желают диалога, не нужно устраивать показательные спектакли для дальнейшего распространения в российских социальных сетях, в частности, ВКонтакте", - сообщает пресс-служба НБУ.
Гонтарева также напомнила журналистам и участникам акции протеста, что решение о ее отставке принимает президент и Верховная Рада. "Я пишу заявление об отставке, а не назначаю", - сказала Гонтарева, отвечая на вопрос относительно того, когда будет эта отставка.
В то же время, в пресс-службе НБУ сообщают, что Гонтарева продолжает исполнять свои обязанности.
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