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Ресурсы Фонда гарантирования вкладов сократились на четверть

06.04.2017 12:15
На 1 апреля объем средств Фонда гарантирования вкладов составлял около 12 млрд грн
Фото: EPA

Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на 1 апреля составил 11,8 млрд грн. Это на 4,015 млрд грн, или на 25,4%, ниже показателя на 1 марта, сообщает ФГВФЛ на официальном сайте.

По сравнению с показателем на начало года объем ресурсов сократился на 3,51 млрд грн, или на 22,9%.

Количество банков-участников фонда на 1 апреля составило 93 - на два финучреждения меньше, чем месяцем ранее.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Фонд гарантирования вкладов
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