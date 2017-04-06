Ресурсы Фонда гарантирования вкладов сократились на четверть
Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на 1 апреля составил 11,8 млрд грн. Это на 4,015 млрд грн, или на 25,4%, ниже показателя на 1 марта, сообщает ФГВФЛ на официальном сайте.
По сравнению с показателем на начало года объем ресурсов сократился на 3,51 млрд грн, или на 22,9%.
Количество банков-участников фонда на 1 апреля составило 93 - на два финучреждения меньше, чем месяцем ранее.
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