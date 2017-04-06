Котировки доллара на межбанке опустились до 27,08/27,11

В четверг, 6 апреля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,16/27,20*, к 12:00 котировки составили 27,08/27,11

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,08, максимальные - 27,16. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,11, максимальные - 27,20.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4806/0,4817 к 12:00 котировки составили 0,4806/0,4815.



Торги по евро начались с котировок 28,9199/28,9625 к 12:00 котировки составили 28,8618/28,8911.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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