Задолженность банков перед НБУ с лета 2014 года сократилась вдвое

На 1 апреля задолженность украинских банков перед НБУ составила около 60 млрд грн

Текущая задолженность украинских банков по кредитам рефинансирования перед Национальным банком Украины (НБУ) составляет 60,4 млрд грн. НБУ отмечает на официальном сайте, что с июня 2014 года эта сумма сократилась почти вдвое.



По сравнению с началом года банки сократили задолженность перед НБУ на 14,4 млрд грн, или на 19,3%.



Текущая задолженность платежеспособных банков составляет 15,2 млрд грн, из которых 14,4 млрд грн приходится на национализированный ПриватБанк.



Задолженность неплатежеспособных банков перед НБУ на сегодня составляет 45,2 млрд грн, в том числе крупнейшими должниками являются банки Надра (9,8 млрд грн, владелец - Дмитрий Фирташ), Дельта (8 млрд грн, владелец - Николай Лагун), Финансовая инициатива и VAB (7,2 млрд грн и 3 млрд грн, соответственно, владелец - Олег Бахматюк), Финансы и Кредит (6,3 млрд грн, владелец - Константин Жеваго), Имэксбанк (3,4 млрд грн, владелец - Леонид Климов).



"Если указанные владельцы считают, что вместе с потерей банка избавились от потребности возвращать все долги, в частности, перед НБУ, то они глубоко ошибаются. …им придется вернуть государству все до последней копейки, и мы приложим для этого максимум усилий", - цитирует пресс-служба НБУ председателя Валерию Гонтареву.



В 2015-2016 годы по этому поводу регулятор направил в правоохранительные органы 12 заявлений о совершении преступлений акционерами указанных банков, а также инициировал 44 судебных дела по взысканию задолженности.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.