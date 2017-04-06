Задолженность банков перед НБУ с лета 2014 года сократилась вдвое
Текущая задолженность украинских банков по кредитам рефинансирования перед Национальным банком Украины (НБУ) составляет 60,4 млрд грн. НБУ отмечает на официальном сайте, что с июня 2014 года эта сумма сократилась почти вдвое.
По сравнению с началом года банки сократили задолженность перед НБУ на 14,4 млрд грн, или на 19,3%.
Текущая задолженность платежеспособных банков составляет 15,2 млрд грн, из которых 14,4 млрд грн приходится на национализированный ПриватБанк.
Задолженность неплатежеспособных банков перед НБУ на сегодня составляет 45,2 млрд грн, в том числе крупнейшими должниками являются банки Надра (9,8 млрд грн, владелец - Дмитрий Фирташ), Дельта (8 млрд грн, владелец - Николай Лагун), Финансовая инициатива и VAB (7,2 млрд грн и 3 млрд грн, соответственно, владелец - Олег Бахматюк), Финансы и Кредит (6,3 млрд грн, владелец - Константин Жеваго), Имэксбанк (3,4 млрд грн, владелец - Леонид Климов).
"Если указанные владельцы считают, что вместе с потерей банка избавились от потребности возвращать все долги, в частности, перед НБУ, то они глубоко ошибаются. …им придется вернуть государству все до последней копейки, и мы приложим для этого максимум усилий", - цитирует пресс-служба НБУ председателя Валерию Гонтареву.
В 2015-2016 годы по этому поводу регулятор направил в правоохранительные органы 12 заявлений о совершении преступлений акционерами указанных банков, а также инициировал 44 судебных дела по взысканию задолженности.
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