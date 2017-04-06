 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.91  27.13   EUR:  28.59  29.06
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

НБУ отсудил у Жеваго имущество Киевского судостроительного завода

06.04.2017 14:12
Суд принял решение взыскать в пользу НБУ имущество Киевского судостроительного-судоремонтного завода как поручителя банка Финансы и кредит
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Хозяйственный суд Киева 4 апреля 2017 г. по иску Национального банка Украины принял решение взыскать в пользу НБУ имущество ПАО Киевский судостроительный-судоремонтный завод как имущественного поручителя по кредиту рефинансирования ПАО Банк Финансы и кредит. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Независимая оценка стоимости имущества - 287,3 млн грн.

НБУ подал иск к имущественному поручителю по кредиту рефинансирования банка Финансы и кредит в ноябре 2016 г.

Напомним, Национальный банк Украины отнес ПАО Банк Финансы и кредит к категории неплатежеспособных 17 сентября 2015 г. Основным бенефициаром банка Финансы и Кредит является Константин Жеваго.

Всего НБУ подал 20 исков о взыскании задолженности с имущественных и финансовых поручителей по обязательствам банка Финансы и кредит перед регулятором. По 10 искам решение было принято в пользу НБУ. Общая стоимость взысканного имущества - 423,8 млн грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebookВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Финансы и Кредит Банк, НБУ
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров