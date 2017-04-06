НБУ отсудил у Жеваго имущество Киевского судостроительного завода
Хозяйственный суд Киева 4 апреля 2017 г. по иску Национального банка Украины принял решение взыскать в пользу НБУ имущество ПАО Киевский судостроительный-судоремонтный завод как имущественного поручителя по кредиту рефинансирования ПАО Банк Финансы и кредит. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Независимая оценка стоимости имущества - 287,3 млн грн.
НБУ подал иск к имущественному поручителю по кредиту рефинансирования банка Финансы и кредит в ноябре 2016 г.
Напомним, Национальный банк Украины отнес ПАО Банк Финансы и кредит к категории неплатежеспособных 17 сентября 2015 г. Основным бенефициаром банка Финансы и Кредит является Константин Жеваго.
Всего НБУ подал 20 исков о взыскании задолженности с имущественных и финансовых поручителей по обязательствам банка Финансы и кредит перед регулятором. По 10 искам решение было принято в пользу НБУ. Общая стоимость взысканного имущества - 423,8 млн грн.
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