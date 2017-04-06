Укрсоцбанк выиграл суд у компании Бахматюка

Суд наложил арест на средства Станиславской торговой компании в обеспечение иска Укрсоцбанка

Укрсоцбанк обратился в Хозяйственный суд Киева с иском к Станиславской торговой компании Олега Бахматюка и компании Квадрат-Дружбы народов о взыскании задолженности 698,4 млн грн.



Согласно решению суда по делу N910/1742/17, задолженность возникла на основании договора о предоставлении мультивалютной невозобновляемой кредитной линии от 15 марта 2007 года.



Исковые требования обоснованы невыполнением Станиславской торговой компанией обязательств по договору, заключенного между истцом и Прикарпатской финансовой компании, правопреемником является фирма Бахматюка.



В обеспечение обязательств по кредиту был заключен договор поручительства от 15 июня 2011 года между тремя сторонами.



В феврале Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу.



23 марта суд решил арестовать средства Станиславской торговой компании и Квадрата-Дружбы народов на 698 млн грн.



"Заявление Укрсоцбанка об обеспечении иска удовлетворить. Наложить арест в пределах цены иска в сумме 698,43 млн грн на денежные средства Станиславской торговой компании и Квадрата-Дружбы Народов", - гласит решение суда.



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