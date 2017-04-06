Укрсоцбанк выиграл суд у компании Бахматюка
Укрсоцбанк обратился в Хозяйственный суд Киева с иском к Станиславской торговой компании Олега Бахматюка и компании Квадрат-Дружбы народов о взыскании задолженности 698,4 млн грн.
Согласно решению суда по делу N910/1742/17, задолженность возникла на основании договора о предоставлении мультивалютной невозобновляемой кредитной линии от 15 марта 2007 года.
Исковые требования обоснованы невыполнением Станиславской торговой компанией обязательств по договору, заключенного между истцом и Прикарпатской финансовой компании, правопреемником является фирма Бахматюка.
В обеспечение обязательств по кредиту был заключен договор поручительства от 15 июня 2011 года между тремя сторонами.
В феврале Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу.
23 марта суд решил арестовать средства Станиславской торговой компании и Квадрата-Дружбы народов на 698 млн грн.
"Заявление Укрсоцбанка об обеспечении иска удовлетворить. Наложить арест в пределах цены иска в сумме 698,43 млн грн на денежные средства Станиславской торговой компании и Квадрата-Дружбы Народов", - гласит решение суда.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
4937
-
3900
-
3379
-
2973
-
2767