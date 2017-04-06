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Укрсоцбанк выиграл суд у компании Бахматюка

06.04.2017 14:15
Суд наложил арест на средства Станиславской торговой компании в обеспечение иска Укрсоцбанка
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Укрсоцбанк обратился в Хозяйственный суд Киева с иском к Станиславской торговой компании Олега Бахматюка и компании Квадрат-Дружбы народов о взыскании задолженности 698,4 млн грн.

Согласно решению суда по делу N910/1742/17, задолженность возникла на основании договора о предоставлении мультивалютной невозобновляемой кредитной линии от 15 марта 2007 года.

Исковые требования обоснованы невыполнением Станиславской торговой компанией обязательств по договору, заключенного между истцом и Прикарпатской финансовой компании, правопреемником является фирма Бахматюка.

В обеспечение обязательств по кредиту был заключен договор поручительства от 15 июня 2011 года между тремя сторонами.

В феврале Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу.

23 марта суд решил арестовать средства Станиславской торговой компании и Квадрата-Дружбы народов на 698 млн грн.

"Заявление Укрсоцбанка об обеспечении иска удовлетворить. Наложить арест в пределах цены иска в сумме 698,43 млн грн на денежные средства Станиславской торговой компании и Квадрата-Дружбы Народов", - гласит решение суда.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Укрсоцбанк, Банки и банковские услуги, Бахматюк Олег
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