Goldman Sachs выходит из капитала Dragon Capital
Инвестиционный банк Goldman Sachs уходит из числа акционеров групп компаний Dragon Capital. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Dragon Capital заключила соглашение с Goldman Sachs для выкупа акций, представляющих собой долю в крупнейшем инвестиционном банке Украины", - гласит сообщение.
Goldman Sachs владел миноритарным пакетом Dragon Capital с 2007 года.
Выкуп представляет собой естественный выход Goldman Sachs из финансовых вложений, сделанных в конце 2007 года, и предоставляет возможность закрепить право собственности на Dragon Capital.
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