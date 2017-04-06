Goldman Sachs выходит из капитала Dragon Capital

Goldman Sachs уходит из числа акционеров групп компаний Dragon Capital

Инвестиционный банк Goldman Sachs уходит из числа акционеров групп компаний Dragon Capital. Об этом сообщает пресс-служба компании.



"Dragon Capital заключила соглашение с Goldman Sachs для выкупа акций, представляющих собой долю в крупнейшем инвестиционном банке Украины", - гласит сообщение.



Goldman Sachs владел миноритарным пакетом Dragon Capital с 2007 года.



Выкуп представляет собой естественный выход Goldman Sachs из финансовых вложений, сделанных в конце 2007 года, и предоставляет возможность закрепить право собственности на Dragon Capital.



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