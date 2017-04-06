К закрытию межбанка доллар подешевел на 15 копеек

В четверг, 6 апреля, торги по доллару США открылись котировками 27,16/27,20, к закрытию котировки составили 27,01/27,05

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,01, максимальные - 27,16. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,05, максимальные - 27,20.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4806/0,4817 к закрытию котировки составили 0,4788/0,4801.

Торги по евро начались с котировок 28,9199/28,9625, к закрытию котировки составили 28,7764/28,8163.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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