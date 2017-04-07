Реакция курса. К чему приведут валютные послабления НБУ

Сезонные факторы позволяют Нацбанку смягчать валютный контроль

На этой неделе Национальный банк смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса. Теперь компании-экспортеры должны будут продавать не 65%, а 50% своих валютных поступлений. А физлица смогут купить в обменниках валюту на сумму до 150 тыс гривен (ранее - максимум 12 тыс грн). Почему НБУ пошел на смягчения и как они скажутся на валютном рынке?

Эффект на межбанк

Несмотря на торговую блокаду с ОРДЛО и запоздалый транш, сильные колебания на межбанке не повторяются с февраля. Гривню поддерживают сезонные факторы: снижается потребность в импорте энергоресурсов из-за окончания отопительного сезона, одновременно с этим улучшилась ценовая конъюнктура для экспорта металлургов.

У Нацбанка также появился еще один повод для оптимизма. Международный валютный фонд наконец выделил Украине $1 млрд, которые уже пополнили резервы НБУ. Их объем вырос до $16,7 млрд. Следом за МВФ второй транш макрофинансовой помощи на €600 млн Украине перечислил и Евросоюз.

В результате всю прошлую неделю нацвалюта укреплялась по отношению к доллару на безналичном рынке, торги проходили в рамках 27,01 - 27,04 грн/$. И хотя в начале этой неделе курс гривны ослаб на несколько копеек, вчера межбанк закрылся на привычном уровне - 27,01 - 27,05 грн/$.

Может ли смягчение требований к продаже экспортной выручки как-то повлиять на гривну? В НБУ уверены, что такой эффект на данный момент исключен. "Сегодня предприятия добровольно продают гораздо больше валютной выручки, чем обязаны, - более 90%", - подчеркнули в Нацбанке.

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Банкиры считают, что временные колебания все же могут произойти."В краткосрочной перспективе уменьшение размера обязательной продажи снизит объем продаваемой валюты. Это может вызвать повышение курса на межбанковском рынке", - говорит Игорь Якобчук, директор казначейства Пиреус Банка.

Критических скачков курса, тем не менее, никто не ждет. "Экспортеры, как правило, и так продавали больше 65%. Волнения возможны в моменты возмещения НДС украинским компаниям, когда предложение валюты снижается. Но в ближайшие недели курс будет сохраняться в районе 27 грн/$", - говорит директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Эффект на наличный рынок

Не ожидают эксперты и негативного эффекта от увеличения лимита на продажу наличной валюты. Уже несколько месяцев подряд население сдает валюту в обменники чаще, чем покупает. По данным НБУ, в январе-феврале украинцы продали банкам валюты на $139 млн больше, чем купили.

"Ресурсы для покупки валюты у населения ограничены. Банковский сектор почти завершил свою очистку, масштабного выливания гривни на руки населения из-за оттока депозитов или выплат ФГВФЛ уже нет. Доходы опережающими темпами тоже не растут", - поясняет тенденцию Андрей Шевчишин, старший аналитик Forex Club.

Зато повышение лимита на покупку наличной валюты может положительно сказаться на сокращении доли черного рынка и вернуть часть покупателей в легальные пункты обмена. Опрошенные LIGA.net казначеи уверены, что банки без проблем справятся со спросом населения.

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"Давление возможно в случае появления каких-либо негативных новостей/событий, которые, как правило, повышают спрос на валюту. Сейчас наблюдается обратная ситуация, когда на наличном рынке преобладает предложение", - говорит ведущий эксперт сектора продажи казначейских продуктов ОТП Юрий Крохмаль.

Новые валютные послабления Нацбанк, скорее всего, проведет в ближайшие месяцы. В обновленном меморандуме Украины и МВФ продолжение валютной либерализации - одно из взятых украинской стороной обязательств. Речь, прежде всего, идет о мерах, стимулирующих приток иностранных инвестиций, к примеру, ограничениях на вывод дивидендов.

Кристина Болотова