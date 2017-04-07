Курсы валют НБУ на 7.04.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 6 копеек

На 7 апреля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2710,0326 грн за $100;

2890,5208 грн за 100 евро;

4,8019 грн за 10 руб РФ.



На 6 апреля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2715,7009 грн за $100;

2899,8254 грн за 100 евро;

4,8587 грн за 10 руб РФ.





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