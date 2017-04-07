 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.91  27.13   EUR:  28.59  29.06
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

ПриватБанк обновил меню терминалов

07.04.2017 11:13
В банке заявляют, что новый дизайн терминалов самообслуживания стал более удобным и понятным пользователям

Государственный ПриватБанк запустил новое меню своих терминалов самообслуживания. Как сообщили в банке, редизайн затронул как стартовое меню терминала, так и разделы платежей и коммунальных услуг, которые теперь интуитивно понятны опытным и начинающим пользователям банкинга самообслуживания.

"Новое меню наших терминалов стало более стильным и удобным, интуитивно понятный функционал и автоматическое подключение всей необходимой информации дает возможность клиентам, к примеру, оплачивать коммуналку из личного меню без долгого путешествия по страницам всех сервисов, - отметил руководитель направления Платежи и переводы ПриватБанка Алексей Путятин. - Дальнейшая унификация дизайна и функционала электронных сервисов банка позволит нашим клиентам пользоваться единой привычной навигацией по банку независимо от того, как они проводят платежи - в отделении, терминале самообслуживания или смартфоне".

Сейчас с новым меню в тестовом режиме работают более 750 терминалов в Днепре, Черновцах, Ужгороде, Мукачево, Чернигове, Черкассах, Кировограде, Полтаве, Сумах и Житомире.

Как отмечают в банке, 7 апреля новый дизайн получат все столичные терминалы самообслуживания банка, а до конца апреля "лицо" сменят всем 12 700 ТСО по Украине.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров