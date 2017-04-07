ПриватБанк обновил меню терминалов

В банке заявляют, что новый дизайн терминалов самообслуживания стал более удобным и понятным пользователям

Государственный ПриватБанк запустил новое меню своих терминалов самообслуживания. Как сообщили в банке, редизайн затронул как стартовое меню терминала, так и разделы платежей и коммунальных услуг, которые теперь интуитивно понятны опытным и начинающим пользователям банкинга самообслуживания.

"Новое меню наших терминалов стало более стильным и удобным, интуитивно понятный функционал и автоматическое подключение всей необходимой информации дает возможность клиентам, к примеру, оплачивать коммуналку из личного меню без долгого путешествия по страницам всех сервисов, - отметил руководитель направления Платежи и переводы ПриватБанка Алексей Путятин. - Дальнейшая унификация дизайна и функционала электронных сервисов банка позволит нашим клиентам пользоваться единой привычной навигацией по банку независимо от того, как они проводят платежи - в отделении, терминале самообслуживания или смартфоне".

Сейчас с новым меню в тестовом режиме работают более 750 терминалов в Днепре, Черновцах, Ужгороде, Мукачево, Чернигове, Черкассах, Кировограде, Полтаве, Сумах и Житомире.

Как отмечают в банке, 7 апреля новый дизайн получат все столичные терминалы самообслуживания банка, а до конца апреля "лицо" сменят всем 12 700 ТСО по Украине.