Российский Сбербанк продадут без денег
Украинская "дочка" Сбербанка России получит нового собственника путем передачи активов. Об этом пишет Новая газета.
По имеющимся данным, в соглашении полностью отсутствует денежная составляющая.
В конце марта стало известно, что покупка украинской "дочки" российского Сбербанка латвийским Norvik Banka Григория гусельникова и компанией Саида Гуцериева состоится в рамках обмена с российским Вятка Банк.
Читайте также: Ремонт фасада. Что на самом деле стоит за продажей Сбербанка
Гусельников ранее возглавлял российский БинБанк.
Гуцериев - сын Михаила Гуцериева, основного владельца группы Бин и российской нефтяной компании РуссНефть.
Читайте также: Мистер Бин. Кто покупает украинскую дочку Сбербанка
Norvik Banka - один из старейших коммерческих банков Латвии, является восьмым крупнейшим банком Латвии. Norvik Banka является частью Norvik Group, в которую входит также российский Вятка Банк и английский Norvik Banka UK.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
4054
-
3992
-
2857
-
2531
-
2475