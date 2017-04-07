Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В пятницу, 7 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 5,43 коп до 26,8317 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 6,00 коп - до 27,1013 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,95 грн, минимальный курс продажи - также 26,95 грн.

Средний курс покупки евро упал на 11,40 коп и составляет 28,4533 грн, средний курс продажи упал - на 8,73 коп до 28,9930 грн. Продать евро дороже можно за 28,6 грн, купить дешевле - за 28,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,6 коп составляет 4,478 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,0 коп до 4,833 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,72 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8317 27,1013 0,4478 0,4833 28,4533 28,9930 Медиана 26,8500 27,1000 0,4600 0,4830 28,4550 29,0000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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