Ликвидацию банка Укоопспилка продлили на год
Ликвидация банка Укоопспилка продлена на год. Как сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на официальном сайте, ликвидацию продлили до 22 апреля 2018 года включительно.
На тот же срок ФГВФЛ продлили полномочия ликвидатора Укоопспилки Дмитрия Евгенова.
Национальный банк принял решение о ликвидации Укоопспилки два года назад. "Ввиду неприменения банком Укоопспилка надлежащих мер для устранения нарушений нормативно-правовых актов Национального банка Украины, отсутствие разработанного приемлемого плана финансового оздоровления этого банка и принимая во внимание его финансовое положение, Национальный банк Украины с целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банка Укоопспилка в январе 2015 года принял решение об отнесении банка Укоопспилка к категории неплатежеспособных", - объяснил Нацбанк.
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