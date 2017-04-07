Суд признал незаконной ликвидацию КСГ Банка
Киевский апелляционный административный суд признал незаконными действия Национального банка Украины (НБУ) в отношении КСГ Банка и отменил постановление регулятора о ликвидации финучреждения. Об этом сообщает FinClub.
Суд обязал восстановить функционирование КСГ Банка в полном объеме, который существовал до принятия постановлений НБУ.
Кроме того, суд не нашел подтверждения фактов нарушений, которыми можно было обосновать принятие решений об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.
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