Суд признал незаконной ликвидацию КСГ Банка

Киевский апелляционный суд отменил ликвидацию КСГ Банка

Киевский апелляционный административный суд признал незаконными действия Национального банка Украины (НБУ) в отношении КСГ Банка и отменил постановление регулятора о ликвидации финучреждения. Об этом сообщает FinClub.



Суд обязал восстановить функционирование КСГ Банка в полном объеме, который существовал до принятия постановлений НБУ.



Кроме того, суд не нашел подтверждения фактов нарушений, которыми можно было обосновать принятие решений об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.