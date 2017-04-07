Межбанк закрылся котировками доллара 26,95/26,98

В пятницу, 7 апреля, торги по доллару США открылись котировками 26,99/27,03, к закрытию котировки составили 26,95/26,98

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,95, максимальные - 26,99. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,98, максимальные - 27,03.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4740/0,4750 к закрытию котировки составили 0,4721/0,4730.

Торги по евро начались с котировок 28,7308/28,7734, к закрытию котировки составили 28,6478/28,6797.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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