Нацбанк признал Финбанк неплатежеспособным
Правление Национального банка Украины 7 апреля 2017 г. приняло решение отнести ПАО Финбанк к категории неплатежеспособных. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В октябре 2016 г. НБУ после диагностического обследования Финбанка утвердило необходимый объем его докапитализации.
Финбанк подал в Нацбанк программу капитализации, которую, как сообщает НБУ, по состоянию на 1 апреля 2017 г. не выполнил.
Также Финбанк не представил в установленные сроки план мероприятий по приведению деятельности банка в соответствие с требованиями законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка Украины относительно операций со связанными с банком лицами.
В итоге капитал банка приобрел отрицательное значение в 320 млн грн. Непогашение заемщиками задолженности по кредитам привело к неспособности Финбанка выполнять обязательства перед вкладчиками и кредиторами, уточняют в НБУ.
Как сообщалось ранее, акционеры ПАО Финбанк приняли решение о ликвидации банка и подали соответствующий пакет документов в Нацбанк Украины. Однако НБУ сообщил о невозможности согласования ликвидации ПАО Финбанк по решению его владельцев в связи с несоответствием избранных председателя и членов ликвидационной комиссии требованиям законодательства.
По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, 99% вкладчиков ПАО Финбанк получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат выплаты в пределах суммы, гарантированной Фондом. Общая гарантированная сумма возмещения составляет 2,9 млн грн.
Владельцами наибольшей доли банка является украинский бизнесмен Александр Грановский (79.66%).
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