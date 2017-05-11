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НБУ купил у банков $74 млн

11.05.2017 14:32
По данным НБУ, всего были поданы заявки банков на продажу валюты в объеме $75,7 млн

Национальный банк Украины на аукционе купил у банков $74 млн, сообщает пресс-служба НБУ.

По данным регулятора, всего были поданы заявки банков на продажу валюты в объеме $75,7 млн по курсу от 26,43 грн/$ до 26,45 грн/$.

Курс отсечения составил 26,44 грн/$, средневзвешенный курс по результатам аукциона - 26,4393 грн/$.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: валюта, НБУ
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