НБУ купил у банков $74 млн
11.05.2017 14:32
По данным НБУ, всего были поданы заявки банков на продажу валюты в объеме $75,7 млн
Национальный банк Украины на аукционе купил у банков $74 млн, сообщает пресс-служба НБУ.
По данным регулятора, всего были поданы заявки банков на продажу валюты в объеме $75,7 млн по курсу от 26,43 грн/$ до 26,45 грн/$.
Курс отсечения составил 26,44 грн/$, средневзвешенный курс по результатам аукциона - 26,4393 грн/$.
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