НБУ купил у банков $74 млн

По данным НБУ, всего были поданы заявки банков на продажу валюты в объеме $75,7 млн

Национальный банк Украины на аукционе купил у банков $74 млн, сообщает пресс-служба НБУ. По данным регулятора, всего были поданы заявки банков на продажу валюты в объеме $75,7 млн по курсу от 26,43 грн/$ до 26,45 грн/$. Курс отсечения составил 26,44 грн/$, средневзвешенный курс по результатам аукциона - 26,4393 грн/$.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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