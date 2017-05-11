Межбанк закрылся котировками доллара 26,42/26,44

В четверг, 11 мая, торги по доллару США открылись котировками 26,42/26,44, к закрытию котировки не изменились

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,41, максимальные - 26,42. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,43, максимальные - 26,44.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4615/0,4622, к закрытию котировки составили 0,4620/0,4626.

Торги по евро начались с котировок 28,7423/28,7614, к закрытию котировки составили 28,7185/28,7376.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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