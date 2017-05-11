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Депутат Микитась хочет стать акционером Проминвестбанка

11.05.2017 17:59
Максим Микитась попросил Антимонопольный комитет позволить ему купить долю в Проминвестбанке

Народный депутат Максим Микитась может стать акционером Проминвестбанка. Об этом свидетельствуют данные Антимонопольного комитета (АМКУ), полученные LIGA.net.

"В комитет поступило заявление уполномоченных представителей физического лица - гражданина Украины Микитася Максима Викторовича, зарегистрированное 25 апреля, о предоставлении разрешения на приобретение акций ПАО Проминвестбанк, что обеспечивает достижение 25% голосов в высшем органе управления указанного акционерного общества", - сказано в сообщении АМКУ.

Сам Микитась подтвердил, что планирует купить акции банка. "Да, хочу купить для бизнеса. Детали смогу дать вам на пресс-конференции", - сказал депутат.

Еще одним акционером Проминвестбанка, как сообщала LIGA.net, может стать основатель девелоперской компании MosCityGroup Павел Фукс. Он подал в АМКУ заявку на приобретение более 25% акций Проминвестбанка.

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С 2010 по 2016 год Микитась занимал должность президента строительной корпорации Укрбуд. Укрбуд - один из крупнейших столичных застройщиков.

В августе 2016 года Микитась получил депутатский мандат, победив на выборах в Верховную Раду на 206 округе в Чернигове.  Он является членом парламентского комитета по вопросам бюджета.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Проминвестбанк
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