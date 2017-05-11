Украинские банки сокращают число подразделений - НБУ

Финучреждения продолжают оптимизировать суть, отмечает Нацбанк

Украинские банки в первом квартале 2017 года продолжили оптимизировать свою сеть, сократив количество структурных подразделений на 321 - до 10 тыс. на конец квартала. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



Государственные банки сократили сеть на 115 подразделений, иностранные - на 91, частные украинские банки - на 115 в результате выведения банков с рынка.



На конец первого квартала в Украине работали 3,8 тыс. подразделений государственных банков, 2,2 тыс. - национализированного ПриватБанка, 2,1 тыс. - иностранных и 1,8 тыс. - частных украинских банков, уточняет НБУ.



Финучреждения в первом квартале продолжили оптимизировать численность работников, которая по сравнению с началом года сократилась на 3,4 тыс. человек - до 136,7 тыс.



На конец квартала 38,7 тыс. человек работают в государственных банках, 25,3 тыс. - в ПриватБанке, 46 тыс. - в иностранных банках, 26,7 тыс. - в частных украинских.



При незначительном сокращении количества банкоматов в первом квартале динамично развивается сеть платежных терминалов, количество которых выросло на 16,2% - до рекордных 255 тыс.



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