Курсы валют НБУ на 12.05.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 3 копейки

На 12 мая НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2642,8930 грн за $100;

2870,1818 грн за 100 евро;

4,6272 грн за 10 руб РФ.



На 11 мая Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2645,5859 грн за $100;

2878,9266 грн за 100 евро;

4,5549 грн за 10 руб РФ.





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