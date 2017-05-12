Официальные курсы банковских металлов на 12.05.2017

Нацбанк Украины установил на 12 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 323265,46 грн;

серебро - 4326,42 грн;

платина - 239446,11 грн;

палладий - 211695,73 грн.

Напомним, на 11 мая были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 323541,93 грн;

серебро - 4309,66 грн;

платина - 238896,41 грн;

палладий - 211117,75 грн.

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