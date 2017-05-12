Наличные курсы валют (данные на 11:00)

В пятницу, 12 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 0,48 коп до 26,1655 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,27 коп - до 26,5030 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,26 грн, минимальный курс продажи - 26,35 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,38 коп и составляет 28,2335 грн, средний курс продажи вырос - на 1,17 коп до 28,9250 грн. Продать евро дороже можно за 28,4 грн, купить дешевле - за 28,69 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,8 коп и составляет 4,193 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,7 коп до 4,664 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1655 26,5030 0,4193 0,4664 28,2335 28,9250 Медиана 26,2000 26,5000 0,4350 0,4650 28,2850 28,9500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 11:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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