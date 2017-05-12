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Наличные курсы валют (данные на 12:00)

12.05.2017 12:10
В пятницу, 12 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 1,27 коп до 26,1733 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,33 коп - до 26,4870 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи - 26,35 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,23 коп и составляет 28,2597 грн, средний курс продажи упал - на 3,27 коп до 28,8807 грн. Продать евро дороже можно за 28,5 грн, купить дешевле - за 28,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 4,224 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,9 коп до 4,646 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,46 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,1733

26,4870

0,4224

0,4646

28,2597

28,8807

Медиана

26,2000

26,4500

0,4350

0,4650

28,3000

28,9000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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