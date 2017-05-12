Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В пятницу, 12 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 1,27 коп до 26,1733 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,33 коп - до 26,4870 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи - 26,35 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,23 коп и составляет 28,2597 грн, средний курс продажи упал - на 3,27 коп до 28,8807 грн. Продать евро дороже можно за 28,5 грн, купить дешевле - за 28,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 4,224 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,9 коп до 4,646 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,46 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1733 26,4870 0,4224 0,4646 28,2597 28,8807 Медиана 26,2000 26,4500 0,4350 0,4650 28,3000 28,9000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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