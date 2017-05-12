Из ПриватБанка до национализации вывели 110 млрд грн - СМИ

Из ПриватБанка переда национализацией вывели 110 млрд грн через компании, которые существуют только на бумаге, выяснили Схемы

Перед национализацией из ПриватБанка вывели 110 млрд грн посредством фирм, которые существуют только на бумаге. К такому выводу пришли журналисты программы Схемы, которые получили доступ к подготовленному аудиторской фирмой Ernst & Young проекту анализа финансово-хозяйственной деятельности ПриватБанка - последнему независимому отчету перед национализацией. В самом Ernst & Young не подтверждают и не опровергают подлинность документа, сообщает Радио Свобода.

Согласно отчету, аудиторы обнаружили, что на 1 апреля 2015 года риск невозврата кредитов измерялся в сумме более 82 млрд грн. На 1 октября 2016 цифра увеличилась до 140 млрд грн.



Также было установлено, что ПриватБанк провел реструктуризацию кредитного портфеля, в рамках которой задолженность 170 предыдущих заемщиков перевели более чем на 30 новых. Они и оказались должны банку вышеуказанную сумму - 110 млрд грн.





Ни один из учредителей или руководителей этих 30 компаний не вышел на связь с журналистами. Фирмы, как выяснили Схемы, либо арендуют полупустые комнаты в офисных помещениях, либо зарегистрированы в жилых квартирах.





Фирмы, через которые выводились деньги



"По указанным в регистрационных документах телефонам или никто не отвечает, или они уже не обслуживаются. По адресам регистрации этих фирм, их учредителей и руководителей журналисты никого не застали", - пишет издание.





Типичный "офис" одной из фирм



Бывшие акционеры ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также экс-председатель правления банка Александр Дубилет не комментируют ситуацию.



В конце апреля заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова рассказала, что 16 млрд грн, списанные со счетов ПриватБанка в ночь перед национализацией, были заранее выведены через счета филиалов за рубежом.



По ее словам, большая часть из выведенных денег (12 млрд грн) давно числилась на балансе банка, но учтены эти средства были на счетах филиалов ПриватБанка в Латвии и на Кипре. Средства были записаны как покрытие по аккредитивам, выпущенным некоторыми известными международными компаниями в пользу клиентов, связанных с бывшими собственниками Привата.



НБУ повысил оценку убытка ПриватБанка за прошлый год на 21,6%, или на 29,163 млрд грн, - до 164,472 млрд грн.



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