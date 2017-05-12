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ПриватБанк переизбрал наблюдательный совет

12.05.2017 14:26
ПриватБанк переизбрал наблюдательный совет и сменил ревизионную комиссию
Фото: EPA

Национализированный ПриватБанк переизбрал наблюдательный совет и сменил ревизионную комиссию. Об этом сообщает FinClub.

В наблюдательный совет ПриватБанка переизбраны: управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, представитель ЕБРР Артем Шевалев, первый замминистра финансов Оксана Маркарова, экс-сотрудник UniCredit Андреа Монета, представитель Всемирного банка Стивен Силиг, советник главы НАК Нафтогаз Украины Сергей Алексеенко, турецкий кризис-менеджер Энгин Акчакоча, который остается главой набсовета.

На основании приказа Министерства финансов прекращены полномочия главы ревизионной комиссии Марии Лопатиной, членов комиссии - Елены Басан и Нины Ершовой. Новым главой ревизионной комиссии назначен Андрей Свистун, членами комиссии избраны Андрей Гурманчук и Сергей Шевчук.

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НБУ повысил оценку убытка ПриватБанка за прошлый год на 21,6%, или на 29,163 млрд грн, - до 164,472 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги
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