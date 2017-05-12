ПриватБанк переизбрал наблюдательный совет
Национализированный ПриватБанк переизбрал наблюдательный совет и сменил ревизионную комиссию. Об этом сообщает FinClub.
В наблюдательный совет ПриватБанка переизбраны: управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, представитель ЕБРР Артем Шевалев, первый замминистра финансов Оксана Маркарова, экс-сотрудник UniCredit Андреа Монета, представитель Всемирного банка Стивен Силиг, советник главы НАК Нафтогаз Украины Сергей Алексеенко, турецкий кризис-менеджер Энгин Акчакоча, который остается главой набсовета.
На основании приказа Министерства финансов прекращены полномочия главы ревизионной комиссии Марии Лопатиной, членов комиссии - Елены Басан и Нины Ершовой. Новым главой ревизионной комиссии назначен Андрей Свистун, членами комиссии избраны Андрей Гурманчук и Сергей Шевчук.
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