ПриватБанк переизбрал наблюдательный совет и сменил ревизионную комиссию

Национализированный ПриватБанк переизбрал наблюдательный совет и сменил ревизионную комиссию. Об этом сообщает FinClub.



В наблюдательный совет ПриватБанка переизбраны: управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, представитель ЕБРР Артем Шевалев, первый замминистра финансов Оксана Маркарова, экс-сотрудник UniCredit Андреа Монета, представитель Всемирного банка Стивен Силиг, советник главы НАК Нафтогаз Украины Сергей Алексеенко, турецкий кризис-менеджер Энгин Акчакоча, который остается главой набсовета.



На основании приказа Министерства финансов прекращены полномочия главы ревизионной комиссии Марии Лопатиной, членов комиссии - Елены Басан и Нины Ершовой. Новым главой ревизионной комиссии назначен Андрей Свистун, членами комиссии избраны Андрей Гурманчук и Сергей Шевчук.



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НБУ повысил оценку убытка ПриватБанка за прошлый год на 21,6%, или на 29,163 млрд грн, - до 164,472 млрд грн.



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