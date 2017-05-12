Межбанк закрылся котировками доллара 26,46/26,48

В пятницу, 12 мая, торги по доллару США открылись котировками 26,44/26,46, к закрытию котировки составили 26,46/26,48

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,44, максимальные - 26,46. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,46, максимальные - 26,48.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4625/0,4632, к закрытию котировки составили 0,4630/0,4639.

Торги по евро начались с котировок 28,7270/28,7487, к закрытию котировки составили 28,8996/28,9214.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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