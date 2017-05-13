Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В субботу, 13 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1,02 коп до 26,1835 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,70 коп - до 26,5140 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи - 26,4 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,13 коп и составляет 28,3410 грн, средний курс продажи вырос - на 13,73 коп до 29,0180 грн. Продать евро дороже можно за 28,55 грн, купить дешевле - за 28,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,0 коп и составляет 4,203 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,3 коп до 4,669 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1835 26,5140 0,4203 0,4669 28,3410 29,0180 Медиана 26,2000 26,5000 0,4400 0,4650 28,3600 29,0000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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