Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В субботу, 13 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1,43 коп до 26,1877 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,50 коп - до 26,5120 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи - 26,39 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 9,10 коп и составляет 28,3507 грн, средний курс продажи вырос - на 12,63 коп до 29,0070 грн. Продать евро дороже можно за 28,55 грн, купить дешевле - за 28,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,4 коп и составляет 4,238 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,9 коп до 4,666 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1877 26,5120 0,4238 0,4666 28,3507 29,0070 Медиана 26,2000 26,5000 0,4375 0,4650 28,4000 29,0000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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