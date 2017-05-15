Банк из группы покойного Ереемеева незаконно выводил валюту - суд

Банк инвестиций и сбережений, входящий в группу Континиум, незаконно выводил валюту за границу

Сотрудники Банка инвестиций и сбережений незаконно выводили валюту за границу. Об этом говорится в решении Печерского районного суда по делу N757/25479/17-к.



Суд сообщает, что в производстве полиции находятся материалы досудебного расследования N42017101060000022 от 01.02.2017 по статье 191 Уголовного кодекса ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").



"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Банка инвестиций и сбережений используют противоправный механизм, связанный с выводом за границу валютных средств и дальнейшего их обналичивания, с использованием фиктивных субъектов хозяйствования и подставных физических лиц, в том числе с целью последующей их легализации", - сообщает суд.



Суд разрешил полиции выемку оригиналов документов, содержащих банковскую тайну, которые находятся в распоряжении государственного Ощадбанка и касаются его клиентов - компаний Вест Ойл Груп, Золотой Экватор, ВОГ Ритейл, ВОГ Трейдинг. Речь идет о документах по движению средств в период с 01.01.2014 по 01.05.2017, платежных поручения, внешнеэкономичесих контрактах и др.



В начале марта СМИ сообщали, что суд по ходатайству прокуратуры Киева арестовал счета компании Вог Аэро Джет в Банке инвестиций и сбережений.



Это финучреждение вместе с WOG входит в группу Континиум покойного депутата Игоря Еремеева.



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