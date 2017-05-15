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Ощадбанк выплатил 139 млн грн дивидендов за прошлый год

15.05.2017 11:45
Государственный Ощадбанк выплатил более 139 млн грн дивидендов по итогам 2016 года
Андрей Пышный (фото - пресс-служба)

Государственный Ощадбанк выплатил 139,2 млн грн дивидендов за 2016 год. Об этом рассказал председатель правления банка Андрей Пышный в интервью Зеркалу недели.

"После тяжелейших двух лет убыточной деятельности 2016-й Ощад закончил с прибылью в 468 млн грн. И заплатил государству причитающиеся дивиденды в сумме 139,2 млн. Могу упомянуть и о полном погашении кредитов рефинансирования перед НБУ, взятых еще в 2008 г", - сказал Пышный.

Он также сообщил, что в Ощадбанк при его руководстве было вложено более 20 млрд грн.

По итогам прошлого года государственное финучреждение заплатило в бюджет 2,33 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

В начале апреля сообщалось, что Ошадбанк погасил все кредиты рефинансирования, выданные Национальным банком Украины (НБУ). С ноября 2008 по июнь 2014 гг. банк получил от НБУ 19,9 млрд грн рефинанса.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Ощадбанк, Пышный
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