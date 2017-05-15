Ощадбанк выплатил 139 млн грн дивидендов за прошлый год

Государственный Ощадбанк выплатил более 139 млн грн дивидендов по итогам 2016 года

Государственный Ощадбанк выплатил 139,2 млн грн дивидендов за 2016 год. Об этом рассказал председатель правления банка Андрей Пышный в интервью Зеркалу недели.



"После тяжелейших двух лет убыточной деятельности 2016-й Ощад закончил с прибылью в 468 млн грн. И заплатил государству причитающиеся дивиденды в сумме 139,2 млн. Могу упомянуть и о полном погашении кредитов рефинансирования перед НБУ, взятых еще в 2008 г", - сказал Пышный.



Он также сообщил, что в Ощадбанк при его руководстве было вложено более 20 млрд грн.



По итогам прошлого года государственное финучреждение заплатило в бюджет 2,33 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.



В начале апреля сообщалось, что Ошадбанк погасил все кредиты рефинансирования, выданные Национальным банком Украины (НБУ). С ноября 2008 по июнь 2014 гг. банк получил от НБУ 19,9 млрд грн рефинанса.



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