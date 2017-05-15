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Наличные курсы валют (данные на 12:00)

15.05.2017 12:14
В понедельник, 15 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с субботой, вырос на 3,27 коп до 26,2203 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,40 коп - до 26,5160 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи - 26,4 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,17 коп и составляет 28,4123 грн, средний курс продажи вырос - на 3,87 коп до 29,0457 грн. Продать евро дороже можно за 28,65 грн, купить дешевле - за 28,79 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей выросна 1,2 коп и составляет 4,250 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос также на 1,2 коп до 4,678 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,2203

26,5160

0,4250

0,4678

28,4123

29,0457

Медиана

26,2500

26,5000

0,4390

0,4660

28,4500

29,0000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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