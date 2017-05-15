Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В понедельник, 15 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с субботой, вырос на 3,27 коп до 26,2203 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,40 коп - до 26,5160 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи - 26,4 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,17 коп и составляет 28,4123 грн, средний курс продажи вырос - на 3,87 коп до 29,0457 грн. Продать евро дороже можно за 28,65 грн, купить дешевле - за 28,79 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей выросна 1,2 коп и составляет 4,250 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос также на 1,2 коп до 4,678 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,2203 26,5160 0,4250 0,4678 28,4123 29,0457 Медиана 26,2500 26,5000 0,4390 0,4660 28,4500 29,0000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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