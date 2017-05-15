Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В понедельник, 15 мая, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,47/26,50*, к 12:00 котировки составили 26,46/26,475

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,46, максимальные - 26,48. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,475, максимальные - 26,51.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4679/0,4688, к 12:00 котировки составили 0,4681/0,4689.



Торги по евро начались с котировок 28,9581/28,9910, к 12:00 котировки составили 28,9657/28,9768.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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