Богуслаев увеличил долю в Мотор-Банке

Глава Мотор Сичи увеличил долю в Мотор-Банке до 96,5%

Президент компании Мотор Сич Вячеслав Богуслаев сконцентрировал напрямую 96,46% акций Мотор-Банка. Об этом финучреждение сообщило в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, пишет FinClub.



13 мая стало известно о смене собственников акций, которым принадлежит 10 и больше процентов голосующих акций, а именно: размер доли владельца акций - физического лица увеличен с 32,7% до 96,46%.



До этого, 4 мая, банк освободил от выполнения обязанностей председателя наблюдательного совета сына Вячеслава Богусляева Александра и назначил вместо него Юрия Хохлова.



По данным НБУ, на 1 января по размеру активов Мотор-Банк занимал 52 место (1,199 млрд грн) из 93 действующих банков.



Вячеслав Богуслаев является депутатом от группы Воля народа.



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