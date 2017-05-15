Богуслаев увеличил долю в Мотор-Банке
Президент компании Мотор Сич Вячеслав Богуслаев сконцентрировал напрямую 96,46% акций Мотор-Банка. Об этом финучреждение сообщило в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, пишет FinClub.
13 мая стало известно о смене собственников акций, которым принадлежит 10 и больше процентов голосующих акций, а именно: размер доли владельца акций - физического лица увеличен с 32,7% до 96,46%.
До этого, 4 мая, банк освободил от выполнения обязанностей председателя наблюдательного совета сына Вячеслава Богусляева Александра и назначил вместо него Юрия Хохлова.
По данным НБУ, на 1 января по размеру активов Мотор-Банк занимал 52 место (1,199 млрд грн) из 93 действующих банков.
Вячеслав Богуслаев является депутатом от группы Воля народа.
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